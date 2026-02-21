Зимата скова България и усложни обстановката в редица райони на страната. Обилният снеговалеж и силният вятър доведоха до затворени пътища, закъсали тежкотоварни автомобили и частично бедствено положение в няколко общини.

Особено тежка е ситуацията в Русенско. От МВР съобщиха, че започва подготовка за пълното затваряне на пътя Русе-Бяла, за да може да се осъществи почистването. В района вали сняг от над 12 часа, а прогнозите са валежите да продължат до утре сутринта. Снежната покривка е около 12 см.

Има опасност от преливане на река Черни Лом край три Русенски села. Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички компетентни институции и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни спешни мерки.

Снимка: Областна администрация Русе

Рано сутринта бяха затворени два основни пътя от Русе - в посока Бяла, Плевен и София, както и трасето Русе - Разград - Варна. По-късно движението към Разград и Шумен беше възстановено, след като пътят беше почистен.

Напрежение се създаде и в района на Дунав мост, където десетки камиони изчакваха преминаване. Част от тежкотоварните превозни средства не успяха да преодолеят естакадата преди съоръжението. Сред закъсалите се оказа и камион от конвой на американската армия, който блокира движението непосредствено преди моста и се наложи да бъде изтеглен.

Тежка зимна обстановка в страната: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение (ВИДЕО)

Силният вятър със скорост между 70 и 90 км/ч създаде сериозни навявания. Десетки тирове закъсаха както в района на Русе, така и по пътя Русе - Бяла, което допълнително затрудни работата на снегопочистващите машини. Общо 40 машини работят на територията на областта. Екипи на полицията дежурят на входно-изходните артерии и предупреждават водачите да не предприемат пътуване без подходяща подготовка за зимни условия.

Сериозни затруднения имаше по международния път Е79 между Ботевград и Враца, където автомобили закъсаха заради натрупания сняг. Движението по главния път София - Варна също беше силно затруднено. В същото време нивата на водата в много реки се повишиха до критични стойности. Частично бедствено положение беше обявено в Ардино и в община Гълъбово.