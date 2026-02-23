Снимка: Стопкадър
Според Нидал Алгафари и доц. Ружа Смилова това ще се отрази както върху големи, така и върху малки политически формации
Предстоящата предизборна кампания ще бъде белязана от „мръсни удари“, компроматни атаки и опити за политическо отмъщение. Това прогнозираха комуникационният експерт Нидал Алгафари и политологът доц. Ружа Смилова в студиото на „Твоят ден“. Според тях политическата конфронтация ще се задълбочи, а новите проекти, включително този около Румен Радев, ще бъдат изправени пред сериозни изпитания.
Според Алгафари настоящата стратегия на досегашния президент е да запази дистанция и да избягва категорични позиции, тъй като всяка публична изява може да има негативен ефект. „Той постига максимум в момента и всяко негово появяване ще го сваля надолу“, коментира експертът.
Алгафари подчерта, че един от най-сериозните тестове за евентуалния политически проект на Радев ще бъде съставянето на листи. „Той трябва да ги покаже. Да намериш 480 човека във България, които да са с чисто минало, е много трудно“, каза той.
Доц. Смилова отбеляза, че има неяснота около политическите позиции и идеи на Радев.
Алгафари коментира, че отношенията между основните политически сили са сериозно влошени, като даде пример с „Продължаваме Промяната - Демократична България“. По думите му коалицията е „изгорила мостовете“ както с други партии, така и със самия Румен Радев, което ще затрудни бъдещи партньорства.
В очакване на нови политически ходове: Рокади в МВР, случаят "Петрохан" и предсрочният вот
В същото време доц. Смилова подчерта, че избирателите стават все по-малко склонни да подкрепят широки политически проекти и коалиции, ако не се припознават напълно в тях. Това допълнително усложнява политическата ситуация и увеличава риска от нови избори.
И двамата експерти се обединиха около мнението, че политическата криза вероятно ще продължи и след следващия вот. Според Алгафари е възможно да се стигне до нови избори, ако не бъде постигнато стабилно мнозинство.
