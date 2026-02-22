Задава се нова динамична седмица в политически план, като във фокуса на вниманието са действията на новата служебна власт. Основните въпроси, на които обществеността очаква отговори, са свързани с евентуални промени в кадровия състав на Министерството на вътрешните работи и опитите на правосъдния министър да смени изпълняващия функциите главен прокурор.

Възможните смени в ръководството на МВР предизвикват спекулации за бъдещето на разследването по казуса „Петрохан“. Тома Биков от ГЕРБ коментира, че ако професионалното ръководство бъде сменено, това ще бъде ясен знак, че разследването може да бъде блокирано, тъй като то засяга широк кръг хора, а информацията по случая все още не е напълно изяснена.

Рокади в МВР? ИТН със сигнал до прокуратурата за изясняване дали са искани оставки във ведомството

От друга страна Божидар Божанов от ПП-ДБ посочи, че областните директори на МВР, назначени от Калин Стоянов и запазени до момента, не са осигурили честни избори в последните два случая, което според него прави логично тяхното смянa. "По отношение на главния секретар - това е решение на министъра на вътрешните работи. По случая ""Петрохан" - Околчица" - МВР опроверга твърдениета, че са искани оставки на хора, които участват там", констатира Божанов.