„Има такъв народ” със сигнал до Софийска градска прокуратура. От партията ще настояват за извършване на проверка относно това дали има натиск от служебния министър на вътрешните работи - Емил Дечев за чистка в МВР.

Информация за това, че служебният министър е поискал смяна на главния секретар Мирослав Рашков се появи още в петък. За освобождаването му обаче трябва да се произнесе президентът.

В сигнала на „Има такъв народ” депутатите отправят въпроси относно оставки на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на случая „Петрохан”. Според източници на NOVA вътрешният министър Емил Дечев е предложил на МС да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Вероятно кабинетът ще го гласува още в понеделник, когато има заседание. За освобождаването на главния секретар на МВР е необходим указ на държавния глава.

Темата стана повод и за политически коментари.

От най-голямата парламентарна група в 51-вото Народно събрание обявиха, че ще коментират, когато вътрешният министър задейства отстраняването на главния секретар на МВР и мотивите му станат ясни. В социалните мрежи обаче депутатът Тома Биков написа, че се надява министър Дечев да не разчиства полицаите, които са направили разследването.

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от „ДПС-Ново начало” Калин Стоянов пък призова Атанас Атанасов от ДБ да отговори дали през изминалата седмица е бил на среща заедно с Атанас Славов и други лица, където е взето решение, че трябва да бъдат сменени директорът на ОДМВР-Област София и началниците на РПУ в гр. Ихтиман, Етрополе и Ботевград.

Атанас Славов от ПП-ДБ отговори в ефира на NOVA. „Не, аз въобще нямам пряко отношение към МВР като дейност, камо ли да имам някакви функции по кадруване в системата. Не знам откъде е тази новина, не знам и генерал Атанасов да е участвал в такава среща. Промени в системата на МВР трябва да има, но това все пак е преценка на министъра. Нещо повече - промените не трябва да са козметични”, каза той.

От БСП отрекоха да разполагат с информация за чистка в МВР. „Нямам такава информация и няма да влезем в надпревара за това кой е по-скандален. Няма да влезем в състезанието по ругатни, но въпроси от такъв характер, какъвто ИТН поставя за случващото се в МВР в контекста на избори, са много сериозни и ние ще обсъдим внимателно”, подчерта председателят на партията Крум Зарков.

Според „Има такъв народ” обаче проверката е наложителна поради изтеклата информация в медийното пространство за рокади по върховете на МВР. В официална позиция още снощи от МВР обявиха, че твърденията за чистка във ведомството не отговарят на истината.

Атака дойде и от лидера на "Възраждане". Според него този служебен кабинет не е съставен, за да прави честни избори, а да разчиства сметки. „Първите ходове на правителството са насочени в това да махнат някои хора, за да сложат техни. Говорим за смяната на шефове на болници, например. Първите решения, които е взел министърът на здравеопазването, са в посока да бъдат премахнати няколко ключови директори на неврологични болнични заведения в България, сред които е и директорът на „Пирогов”, посочи Костадинов.

От здравното министерство пък обявиха в позиция, че ведомството не е взимало решения за освобождаване на директори на лечебни заведения, а в момента се извършва преглед на направените одити и проверки през изминалите месеци.