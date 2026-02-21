Народните представители от “Има такъв народ” Тошко Йорданов и Александър Рашев депозираха сигнал пред Софийска градска прокуратура за извършване на проверка за натиск от служебния министър на вътрешните работи.

Според тях трябва да се провери дали Емил Дечев е оказал натиск за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на случая “Петрохан”.

От формацията смятат, че проверката е наложителна поради изтеклата публична информация в медийното пространство, че Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая с шестима убити.

От пресцентъра на МВР не потвърждават официално тази информация.

Министерският съвет вече е внесъл в деловодството на президентството предложение за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщи "Телеграф" . Очаква се в понеделник Илияна Йотова да го подпише.

