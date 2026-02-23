Снимка: БТА, архив
Служебният вътрешен министър увери, че няма да уволнява екипа, който работи по разкриване на жестоките престъпления
"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся в това кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите". С тези думи министър Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция „Национална полиция“, ангажиран с разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“.
"Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината", заяви министърът.
Ще поиска ли МС освобождаването на главния секретар на МВР
Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.
Очаква се да стане ясно дали служебният кабинет ще предложи на президента Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.
По непотвърдена информация в петък Дечев е поискал освобождаването на най-висшата професионална фигура във ведомството, както и отстраняването на шефа на Националната полиция Захари Васков.
