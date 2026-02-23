"Част от аргументите за смяна на главния секретар на МВР показват, че ще има рокади по-надолу", заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева. По думите ѝ не е ясно дали смяната на професионалното ръководство на МВР е стъпка към честни избори.

"Трябва да видим в какво ще се състои тази смяна и кои ще са лицата, които ще бъдат назначени", каза тя и коментира опита на вътрешния министър Емил Дечев да се пошегува с изказването, че заметник главният секретар на МВР се издирва.

"В политиката използването на сатира и ирония е много тънък лед. В такава ситуация важното е да обереш максимален позитив, а не да се харесаш максимално на едни за сметка на критиките на други. Затова от опита, който вече имаме с този министър, бих призовала да внимава с чувството си за хумор", отбеляза Буруджиева.

Емил Дечев: Не съм се месил и няма да се меся в разследването по случаите "Петрохан" и "Околчица"

"Обществото очаква той да разкрие истината за Петрохан. Случилото се там се превръща в много специфичен казус, който изисква постоянен и сериозен диалог с обществото. На обществото трябва да се дава информация, максимално близка до фактите, защото твърде много потънахме в теориите на конспирациите", каза още тя.

"С този служебен кабинет ние сме в някакъв специфичен вид експеримент, в който няма да дочакаме синхрон между различните министри. Всеки министър ще демонстрира различен подход", посочи тя. "Реакцията на политиците и политическите институции би трябвало да бъде в рамките на една специфична кампания за неутрализиране на конфликтна комуникация, нещо, което въобще не се вижда в това правителство", допълни още политологът.

Стоил Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка

"Всички се питаме от първия ден защо беше назначен вицепремиер за честни избори. На такъв пост не може да назначиш който и да било, който преди това няма никакви политически постове", коментира тя за Стоил Цицелков и допълни, че политическата отговорност, която този политически пост носи със себе си, е довела до голям интерес към неговата личност, биография и минало, както и е поставила под въпрос неговите професионални качества.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова