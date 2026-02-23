-
„Главният секретар на МВР има илюзорно влияние, цялата власт е в ръцете на министъра”, каза той
При всяко служебно правителство започва войната за главния секретар. Това служебно правителство не донесе изненада. Главният секретар няма голямо влияние върху провеждането на честните избори. Неговото влияние е по-скоро илюзорно, отколкото реално. Това каза бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в „Интервюто на NOVA”.
Според доц. Иванов властта е зависи от министъра на вътрешните работи. „Цялата власт е в ръцете на министъра. От него зависи всичко. Този, който уволнява и назначава служителите, държи цялата власт. В нормалните държави този контрол е в ръцете на директор на полицията с шестгодишен мандат, което стабилизира системата и ограничава политическото влияние върху професионалната дейност”, добави той.
След новината за освобождаването на главния секретар, доц. Иванов посочи, че същата съдба най-вероятно ще сполети и областните директори на полицията. „Директорът на областната дирекция има ключова роля в провеждането на честни избори, тъй като управлява силите и средствата за противодействие на престъпността на терен. Системата обаче е така устроена, че кариерното развитие е зависимо от правилните връзки с политически фигури, а не от професионализъм”, каза той.
Вътрешният министър предложи главният секретар на МВР да бъде освободен
Бившият зам.-ректор на Академията на МВР коментира още и сегашната структура на разследванията. „Системата функционира под шапката на наблюдаващия прокурор. Той управлява целия процес и фокусира вниманието само върху очевидното престъпление, без да се разработва целият механизъм на деянието. Това поставя полицейските служители в ситуация на ограничена професионална автономия”, добави той.
Според него връщането на оперативно-издирвателната дейност в МВР и отделянето на прокуратурата от съдебната власт ще направи системата по-ефективна и ще позволи реален контрол върху престъпността. „Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена. Много от фактите вече нямат информационни или реални следи. Обществото ще научи само това, което е установено по доказателства на място”, каза доц. Иванов.
