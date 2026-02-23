При всяко служебно правителство започва войната за главния секретар. Това служебно правителство не донесе изненада. Главният секретар няма голямо влияние върху провеждането на честните избори. Неговото влияние е по-скоро илюзорно, отколкото реално. Това каза бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в „Интервюто на NOVA”.

Според доц. Иванов властта е зависи от министъра на вътрешните работи. „Цялата власт е в ръцете на министъра. От него зависи всичко. Този, който уволнява и назначава служителите, държи цялата власт. В нормалните държави този контрол е в ръцете на директор на полицията с шестгодишен мандат, което стабилизира системата и ограничава политическото влияние върху професионалната дейност”, добави той.

След новината за освобождаването на главния секретар, доц. Иванов посочи, че същата съдба най-вероятно ще сполети и областните директори на полицията. „Директорът на областната дирекция има ключова роля в провеждането на честни избори, тъй като управлява силите и средствата за противодействие на престъпността на терен. Системата обаче е така устроена, че кариерното развитие е зависимо от правилните връзки с политически фигури, а не от професионализъм”, каза той.

Бившият зам.-ректор на Академията на МВР коментира още и сегашната структура на разследванията. „Системата функционира под шапката на наблюдаващия прокурор. Той управлява целия процес и фокусира вниманието само върху очевидното престъпление, без да се разработва целият механизъм на деянието. Това поставя полицейските служители в ситуация на ограничена професионална автономия”, добави той.

Според него връщането на оперативно-издирвателната дейност в МВР и отделянето на прокуратурата от съдебната власт ще направи системата по-ефективна и ще позволи реален контрол върху престъпността. „Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена. Много от фактите вече нямат информационни или реални следи. Обществото ще научи само това, което е установено по доказателства на място”, каза доц. Иванов.

