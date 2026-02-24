Машината е катастрофирала в централната провинция Исфахан

Хеликоптер на Военновъздушните сили на иранската армия се разби в централната провинция Исфахан.

При въздушния инцидент са загинали двамата пилоти, както и двама търговци.

„За съжаление двамата пилоти загинаха при катастрофата“, обяви Иранската държавна телевизия, без да уточнява причините за сблъсъка.

По предварителна информация хеликоптерът се е разбил в района на Хомейни Шахр.

Инцидентът е станал в комплекса на местния пазар за плодове и зеленчуци на едро в Дорчех. Хеликоптерът е бил използван за тренировъчни цели.

Иран проблеми в областта на авиационната безопасност и в страната често има подобни катастрофи. Много от инцидентите са свързани със самолети, закупени преди Ислямската революция от 1979 г., за чиято поддръжка в Иран няма оригинални резервни части.

Редактор: Цветина Петкова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking