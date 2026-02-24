Хеликоптер на Военновъздушните сили на иранската армия се разби в централната провинция Исфахан.

При въздушния инцидент са загинали двамата пилоти, както и двама търговци.

BREAKING 🇮🇷:



A military helicopter crashed in Dorcheh, Isfahan province, hitting a local market. Four people, including the pilot, co-pilot, and two civilians, were killed. pic.twitter.com/bEIgcGeztJ — WAR (@warsurv) February 24, 2026

„За съжаление двамата пилоти загинаха при катастрофата“, обяви Иранската държавна телевизия, без да уточнява причините за сблъсъка.

По предварителна информация хеликоптерът се е разбил в района на Хомейни Шахр.

A military helicopter of the Islamic Republic’s army has crashed in the fruit and vegetable market of Khomeini Shahr. pic.twitter.com/mP0G8tMuJz — Niyak Ghorbani (نیاک) (@GhorbaniiNiyak) February 24, 2026

Инцидентът е станал в комплекса на местния пазар за плодове и зеленчуци на едро в Дорчех. Хеликоптерът е бил използван за тренировъчни цели.

Иран проблеми в областта на авиационната безопасност и в страната често има подобни катастрофи. Много от инцидентите са свързани със самолети, закупени преди Ислямската революция от 1979 г., за чиято поддръжка в Иран няма оригинални резервни части.

Редактор: Цветина Петкова