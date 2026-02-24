Потребителската кошница е поевтиняла с 1 евро за седмица, но е поскъпнала с 5 евро за година. Покачват се цените на плодовете и зеленчуците, а тези на основните хранителни стоки намаляват, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Какви са цените на магазините в момента проследяваме с Димитър Туджаров-Шкумбата в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Свински врат без кост през януари е бил на редовна цена 8,18 евро и продължава да се продава за същата сума. В някои региони на България свинското е по-евтино, но за сметка на това там телешкото и пилешкото са на двойни цени, казва Шкумбата.

Колко струват основните храни близо месец след въвеждането на еврото у нас

Картофите също запазват стойността си. Бананите струват 1.84 евро, а мандарините - 1.78, както и през януари. Царската туршия миналия месец е струвала 5,11 евро, но в момента редовната ѝ цена е 6.64 евро. 10 броя яйца, размер М, са 3,37 евро - през януари също са били толкова. През декември сиренето поскъпна, но през януари беше 4,89 евро, колкото е и в момента.

