Напрежението около предстоящите избори ще продължи да нараства, а политическата конфронтация вече е част от неформалната предизборна кампания. Това коментираха социологът Елена Дариева и изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл“ Петко Петков в предаването „Твоят ден“.

Според Дариева противопоставянето ще се засилва още преди официалния старт на кампанията.

Предизборната кампания стартира на 20 март, но дотогава пред служебния кабинет стои задачата предсрочните парламентарни избори да бъдат проведени по най-оптималния начин. По думите на Елена Дариева служебното правителство създава силно поляризирани реакции, като оценките за него зависят от политическите пристрастия. Въпреки критиките тя го определи като „изключително енергичен“ в подготовката на изборите и изпълнението на приоритетите си.

Реакциите на политическите сили в НС за смяната на областните управители

"Политическото напрежение отклонява вниманието от управленските решения и засилва несигурността сред избирателите", коментира от своя страна изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл“.

Смяната на областните управители: Ябълката на раздора

Според Дариева смяната на областните управители е логична стъпка, тъй като те имат организационна роля при формирането на районните избирателни комисии. По думите ѝ твърденията за политическа намеса са преувеличени, а действията на служебния кабинет са насочени към повече прозрачност.

Петков също подчерта, че областните управители имат предимно организационни функции и че истинският тест за новите назначения ще бъде способността им да осигурят нормална работа на изборните комисии и диалог между политическите сили.

Политическо напрежение преди старта на предизборната кампанията

Дариева прогнозира, че изборите могат да доведат до преформатиране на политическото пространство и намаляване на фрагментацията в парламента. Петков беше категоричен, че бъдещото управление ще бъде коалиционно. „Бъдещото управление, каквото и да е то, ще бъде коалиционно – минимум от две или три политически формации“, заяви той.

Повече вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова