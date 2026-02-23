Месец преди началото на предизборната кампания партиите вече готвят своите политическите програми. Днес част от тях събраха и партийния си актив.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с кметовете на села, общини и областни градове в Стара Загора. Пред тях той се обърна директно към президента (2017-2026 г.) Румен Радев. „Кой повече е направил за тази държава от мен и от ГЕРБ? Няма такъв. Ние сме учени да бъдем скромни, това не означава да нямаш самочувствие. Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава. Като каже „олигархия", заяви той.

Борисов заяви, че социолозите мерят рейтинга на Радев, но е важно кои хора ще застанат до него. "Да не мислите, че не знам какво означава за ГЕРБ пакетирането ни с Пеевски? Но знам какво означава за България еврозоната, Шенген, Планът за възстановяване и устойчивост. Всички ние поставихме държавата пред партията, затова имаме и 20% според социологическите проучвания. Годината е лоша за партията, но добра за държавата, което е по-добре", каза още той.

По думите на лидера на ГЕРБ служебният кабинет е на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Румен Радев.

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев отрече думите на Борисов и отправи призив към Радев. „С „радините вълнения“ на господин Борисов не мисля, че трябва да занимаваме целия български народ. Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове. Живот и здраве ще имаме едни честни избори, на които никой няма да е принуден да гласува от страх“, посочи Василев.

Той призова Румен Радев да се присъедини към организирания от "Правосъдие за всеки" протест с искане за отстраняване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му Радев трябва да покаже с действия, а не само с думи, ангажимент към съдебната реформа. „Както свалихме правителството сега да свалим Сарафов. Имаме шанс. Надяваме се и г-н Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че не само с думи, а и с действия ще се бори срещу Борисов и Пеевски”, каза лидерът на „Продължаваме Промяната”.

Четвъртите в парламента – „ДПС-Ново начало” се събраха на заседание на Централния съвет. Те взеха решението да се явят самостоятелно на изборите под името ДПС. Лидерите на партията избраха предизборен щаб и определиха критерии за номинация на кандидат-депутати.

От екипа на президента (2017-2026 г.) Румен Радев разпространиха негово интервю пред германския вестник Berliner Zeitung.

В него той обвинява кабинета на Росен Желязков, че не се е справил със скока на цените около приемането на еврото, както и не е подсигурил финансови буфери за най-уязвимите части на обществото.