-
Буруджиева: Част от аргументите за смяна на главния секретар на МВР показват, че ще има рокади по-надолу
-
Надежда Нейнски: Украйна трябва да получи гаранции за сигурност, които да спрат бъдеща руска агресия
-
Вътрешният министър предложи главният секретар на МВР да бъде освободен
-
Добри Митрев: По-добре скъпи избори, отколкото съмнения в честността им
-
Хасан Адемов: Ще бъдем абсолютно безкомпромисни към корпоративния вот
-
Клисурски: Изборите може да ни струват до 80 млн. евро
Той призова Румен Радев да се включи в протеста на "Правосъдие за всеки" с искане за отстраняването на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев отправи критики към политическите си опоненти, сред които Бойко Борисов и Делян Пеевски, като заяви, че предстоящите избори трябва да бъдат честни и свободни от натиск и купен вот.
„С „радините вълнения“ на господин Борисов не мисля, че трябва да занимаваме целия български народ. Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове. Живот и здраве ще имаме едни честни избори, на които никой няма да е принуден да гласува от страх“, посочи Асен Василев.
Той призова президента (2017-2026 г.) Румен Радев да се присъедини към организирания от "Правосъдие за всеки" протест с искане за отстраняване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му Радев трябва да покаже с действия, а не само с думи, ангажимент към съдебната реформа.
Проучване на "Тренд": Какви са електоралните нагласи преди вота през април
Василев коментира и нарастващите цени на електроенергията и храните, като обвини регулаторни органи, че не предприемат достатъчно мерки за защита на потребителите. Той настоя тези органи да бъдат реформирани и съставени от независими експерти.
Сред приоритетите на партията той посочи още подкрепа за малкия бизнес чрез по-висок праг за регистрация по ДДС, по-добро заплащане за медицинските специалисти и увеличаване на данъчните облекчения за млади семейства. Василев заяви, че целта е повишаване на доходите и подобряване на икономическата среда в страната.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни