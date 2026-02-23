Румен Радев се надява да бъде използвана повече дипломация във войната в Украйна. „Досега фокусът беше върху военната и икономическата помощ за Украйна, но все още не са използвани в достатъчна степен дипломатическите средства”, посочи той в интервю за германския вестник Berliner Zeitung. Президентът (2017-2026 г.) добави, че се наблюдава промяна в отношението на европейски лидери и възприемането на по-реалистичен подход по отношение на войната в Украйна.

„Лидери като президента Макрон започнаха да говорят за възстановяване на диалога с Русия и обсъждане на бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Трябва да говорим с Русия, защото без диалог, архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и на постоянно военно мислене”, подчерта Румен Радев. „Като бивш командващ на Военновъздушните сили високо ценя инвестициите в сферата на отбраната, но трябва да си даваме и сметка за дългосрочните последици за икономиката и социалните ни системи”, добави той.

Запитан за присъединяването на България към инициативата на президента Тръмп „Съвет за мир”, Румен Радев напомни, че е странно, че решението на българското правителство за това е взето в условия на подадена вече оставка. Той посочи, че стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа и изрази подкрепата си за визията на президента Тръмп да прекрати кръвопролитията в Украйна и Газа със средствата на дипломацията.

„От друга страна българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция”, отбеляза още Румен Радев. Той посочи и че въпреки взетото решение за присъединяването на България към „Съвета за мир”, правителството в оставка отказа да внесе договора в парламента за ратификация, което означава, че „е отворило вратата, но не е прекрачило през нея”.

„Необходимо е да бъдат анализирани изискванията, произтичащи от нашата конституция и от европейското право, преди да се поемат толкова сериозни международни ангажименти”, посочи още Радев. Запитан, дали ще ревизира това решение, ако стане министър-председател, Румен Радев заяви, че решение може да бъде взето след задължително обсъждане на въпроса в българския парламент. “България категорично подкрепя мирните инициативи, но те трябва да са в съответствие с нашата конституция, европейското право и всички законови и парламентарни изисквания”, подчерта още той.

В отговор на въпрос за отправените от него критики за начина, по който беше въведено еврото в България, Радев заяви, че новата валута засяга всички български граждани и все още има различни мнения в обществото. „Затова най-демократичният подход беше провеждането на референдум”, посочи той. По думите му въвеждането на еврото е резултат на много стъпки, но правителството се е оказало неспособно да се справи с покачването на цените и прилагането на финансови буфери за защита на най-уязвимите групи в обществото.

„Според българската статистика 30% от гражданите живеят на границата на бедността или на социалното изключване, а 22% са под нея. И това са данни преди въвеждането на еврото. Веднага след приемането на конвергентния доклад през юни, цените започнаха да нарастват в националната ни валута. През последните 9 месеца цените на основни стоки, храни и особено на услугите скочиха значително”, посочи Радев. Той добави, че еврото може да има преимущества като насърчаване на инвестициите, привличането на капитали и отварянето на пазари, но неговото въвеждане трябваше да е придружено от мерки за защита на най-уязвимите.

Запитан, дали Украйна следва да се присъедини към ЕС, въпреки че не е изпълнила всички критерии за това, политикът посочи, че страната и украинските граждани заслужават подкрепа в изключително трудно за тях време, но членството в ЕС изисква изпълнението на Копенхагенските критерии. „Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и осъществяват трудни реформи в икономиката, администрацията и върховенството на правото. Не трябва да забравяме и за тях, докато фокусът ни е върху Украйна, поради военните действия”, заяви Румен Радев. Той добави, че прибързването рискува да подкопае европейските принципи, а Украйна все още има да свърши много работа, за да изпълни необходимите за членство в ЕС критерии.

По отношение на европейската интеграция на РСМ Радев напомни, че съгласно Европейския консенсус от юли 2022 г. страната трябва да промени конституцията си и да включи българите наравно с другите държавотворни народи и едва тогава преговорите за членство в ЕС могат да започнат. “Това е труден, но необходим процес и бихме желали да видим РСМ възможно най-скоро в ЕС. Не желаем граници и гранични контролно-пропускателни пунктове, а искаме хората от двете страни на границата да могат да живеят, работят и общуват заедно свободно”, заяви още Радев.

„Влизането ми в парламентарната политика е в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава и за ускорена европейска интеграция”, посочи президентът (2017-2026 г.). Той напомни за масовите граждански протести през декември в цяла България, както и в европейски градове като Берлин, довели до оставката на българското правителство. „Искаме българските граждани да се чувстват напълно свободни, без да са зависими от каквито и да е олигархични интереси и да имат възможност да разгърнат своя потенциал в реалната икономика, индустрията и развитието на висококачествени услуги”, посочи Радев.

Германия е най-важният икономически, търговски и инвестиционен партньор на България, като през последната година двустранният стокообмен надхвърли 12 млрд. евро, заяви досегашният държавен глава в отговор на въпрос. Той отбеляза и че българският износ за Германия е по-голям от вноса, което говори красноречиво за потенциала на българската индустрия.

Радев открои бързото развитие на автомобилния сектор у нас, както и постиженията на българските инженери, особено в IT сектора, тъй като настоящето и бъдещето на автомобилната индустрия, особено по отношение на електрическите автомобили, се определя в голяма степен от софтуера. „Голяма част от този софтуер се създава днес в България”, подчерта Румен Радев. Той добави, че стагнацията на този сектор в Германия се отразява и на компаниите в България, поради което част от тях обмислят да пренасочат свои работници от автомобилната към отбранителната индустрия, която се разраства.

България има богати традиции в отбранителната индустрия и съществен дял в глобалния пазар на отбранителни продукти, посочи още Румен Радев. По думите му българските компании са добре познати в света и бързо напредват във въвеждането на стандартите на НАТО и развитието на нови технологии – в оптиката, електронната война, производството на дронове и анти-дрон системи. Затова инвестиции на големи германски компании като тази на „Райнметал” в България създават както нови икономически възможности, така и отговарят на изискванията за укрепване на отбранителния потенциал. Тази инвестиция е решаваща стъпка не само за усвояването на нови технологии и стандарти, но и инвестиция в стратегическото сътрудничество между България и Германия, заяви още Радев и добави, че проектът допринася за укрепването на сигурността в Европа, както и за създаването на по-силна индустриална база и повече изследвания в сферата на отбраната.

