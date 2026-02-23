"Кой повече е направил за тази държава от мен и от ГЕРБ? Няма такъв. Ние сме учени да бъдем скромни, това не означава да нямаш самочувствие. Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава. Като каже „олигархия", да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигархия". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с кметовете на села, общини и областни градове, която се провежда в Стара Загора.

Той заяви, че социолозите мерят рейтинга на Радев, но е важно кои хора ще застанат до него. "Да не мислите, че не знам какво означава за ГЕРБ пакетирането ни с Пеевски? Но знам какво означава за България еврозоната, Шенген, Планът за възстановяване и устойчивост. Всички ние поставихме държавата пред партията, затова имаме и 20% според социологическите проучвания. Годината е лоша за партията, но добра за държавата, което е по-добре", каза още Борисов. Той посочи, че успехи за ГЕРБ са влизането на страната в Съвета за мир, изборът на Николай Младенов, въвеждането на страната ни „в сърцето на Европа”, успешните разговори с евролидерите.

Лидерът на ГЕРБ коментира участието на Атанас Запрянов в служебния кабинет. „Светът е във война, затова най-коректно се съгласих той да остане в правителството", отбеляза той. По негови думи обаче кабинетът е на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Румен Радев. Борисов добави, че МВР ще бъде на настоящия кабинет и точно то ще прави избори.

По думите му обаче никой не може да събори ГЕРБ. „В случая ПП-ДБ избраха Доган и обръча от фирми. Нито Доган, нито Делян, нито Асен, нито Мирчев, нито Радев могат да ни събордят. Нямаме общо с никоя друга партия", категоричен беше Борисов.

По отношение на Стоил Цицелков коментира, че той е бил отстранен за 5 години от Европейската комисия от наблюдение на избори. И коментира още действията на опозицията така: "Когато говорят за върховенство на закона, разбираш незаконни арести. Честни избори означава манипулирани. Когато говорят за реформи в полциията, означава тяхно МВР и задкулисие."

„Позициите на ГЕРБ са за мир, но подкрепяме Украйна. Знам, че това води до отлив на избиратели, но това са принципи”, заяви още той. „Радев тънко играе – хем за Русия, хем за Европа, хем за Америка”, допълни още Борисов. „Олевяването на държавата доведе до тази дългова спирала, но това го причини Асен Василев, а не Влади Горанов”, беше категоричен той.

В програмата на ГЕРБ за изборите трябва да залегне взаимодействието между различните кметове на различни по големина общини в страната, заяви още Борисов. "Ние повече няма да мърдаме от това, което правехме в продължение на 20 години", заканите партийният лидер. Той поднесе извинение, че в по-малките населена места не е обръщано достатъчно внимание на проблемите от страна на по-големите.

Редактор: Цветина Петрова