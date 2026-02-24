Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че от 24 февруари 2026 г. Георги Кандев започва работа като временно изпълняващ длъжността заместник главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Той ще поеме работата на главния секретар, ако настоящият титуляр Мирослав Рашков бъде освободен. За назначението на Кандев Дечев съобщи в интервю за БНР .

Финалното решение за Рашков е в ръцете на президента Илияна Йотова, след като служебното правителство отправи предложението .

Дечев уточни, че на този етап няма да предлага титулярен главен секретар на МВР. Кандев ще изпълнява функциите на заместник главен секретар, като част от усилията на ръководството на ведомството да организира подготовката за предстоящите избори и да укрепи оперативната дейност на полицията.

Емил Дечев обясни, че е провел разговор и с Мирослав Рашков. "Почти изцяло говорихме за мотивите, които са в предложението ми да се издаде указ за освобождаването му. Това, което му казах, беше свързано с начина, по който полицията работеше при охраната на митинга на 26 ноември, когато не успя да изолира успешно провокаторите. Това застраши живота и здравето както на мирно протестиращите граждани, така и на самите полицаи, доведе и до палежи", коментира министърът.

Ние не видяхме по случая "Петрохан" нито главният секретар, нито зам.-главният да обяснят какво върши полицията и поне в най-общи линии какво се е случило, допълни той.

Натиск не е оказван на никого, подчерта министърът по повод срещата си с разследващ полицай.

Президентът решава да освободи ли главния секретар на МВР

Кой е Георги Кандев?

Роден е през 1975 г. в град Гоце Делчев. Завършва Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и магистърска степен в ЮЗУ със специалност „Право“.

Притежава следдипломна квалификация „Криминално правосъдие“ от Академията на ФБР в Куантико, Вирджиния. Той е и двукратен носител на наградата „Полицай на годината” - за 2002 г. и 2004 г. От 3 юни 2021 г. е директор на ОДМВР – Благоевград, назначен със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков.

Нови заместник-министри

Дечев съобщи още, че от днес политическият му кабинет се попълва с трима нови зам.-министри на вътрешните работи – Иван Анчев, Калоян Калоянов и Калоян Милтенов. Министърът коментира и започналата проверка на прокуратурата срещу него.

По думите му прокуратурата е предприела паническа атака срещу него. "Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен. Наблюдаваме паническите ходове на една система, която усеща края си", смята Дечев.

Редактор: Цветина Петкова