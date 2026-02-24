Близо половината (44%) проверки на Инспекцията по труда през 2025 г. са били насочени срещу недекларирания труд, каза Ваня Джупанова от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

На фона на 2024 г. броят на установените служители без трудов договор е 3688. През 2024-та те са били 3601.

Експертът беше категоричен, че трудовият договор защитава правата на работника. При устни договорки Агенцията не може да съдейства, допълни Джупанова.

Инспекцията по труда: Ръст на установените случаи на работа без трудов договор

"Когато се работи без трудов договор ще усетим последствията на по-късен етап, тъй като това има отношение към пенсия, безработица, болничен, майчинство", каза още специалистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова