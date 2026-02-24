Напрежението в системата на МВР продължава. От Прокуратурата съобщиха, че са получили сигнали срещу вътрешния министър Емил Дечев. Той от своя страна коментира ситуацията така: „Ходове на една система, която усеща края си”.

Софийската градска прокуратура се задейства след няколко сигнала срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев - от депутати и висши полицаи заради твърдения за намеса в работата по разследването „Петрохан – Околчица” и за упражнен институционален натиск. Дали в твърденията има истина ще се заеме да разбере ГДБОП, която пък вече на практика е под ръководството на Дечев. Във ведомството тече и друго - смяната на професионалното ръководство. Пред БНР Дечев отговори на критиките за намеса и натиск и съобщи, че от днес в МВР има нов главен секретар.

В отговор на въпрос на NOVA дали президентът Илияна Йотова ще подпише указа за прекратяването на правомощията на главния секретар от президентството ни отговориха: "Изпратено е писмо от президентската институция до МС, с което се иска да бъдат доокомплектовани документите, с които се иска освобождаване на главния секретар на МВР".

Експерти: Искането за оставка на вътрешния министър е параван пред обществеността

В шестия ден от клетвата на служебния кабинет и назначаването на новите министри - в МВР процесите по смяна на ръководството не са приключили. След като вътрешният министър обяви, че не може да се свърже със заместник главния секретар на МВР, а главният секретар не се справя и не си плаща пътните глоби, днес в интервю пред БНР Дечев съобщи - на най-високата професионална длъжност в МВР застава Георги Кандев. Но не за постоянно.



„Ние искаме едно бъдещо редовно правителство да си избере главния секретар“, подчерта вътрешният министър.



Вече са ясни и заместниците на силовия министър. Това ще бъдат Иван Анчев, който е работил в ГДБОП, Калоян Калоянов, който е заемал поста на директор на Областна дирекция в Бургас и Калоян Милтенов, който е бивш шеф на СДВР. И докато позициите в МВР се попълват Прокуратурата беше сигнализирана от депутати и полицаи, че новият министър оказва натиск.

Съмнения за унищожаване на документи по разследване: МВР проверява полицията във Велинград

„На 23.02.2026 г. в СГП е заведен сигнал от народни представители от 51-вото НС, с твърдение за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан“ и „Околчица“. По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи“, посочват от Прокуратурата.

Тъй като сигналите били идентични, всички са присъединени към преписката, образувана след първия сигнал. А проверката, която трябва да докаже- има ли истина в твърденията, е възложена на ГДБОП. За намеса в разследването за Петрохан заговори още преди дни лидерът на „Има такъв народ” Слави Трифонов, като попита - привиквал ли е Дечев в ресторант полицаите, ангажирани със случая?

Митов: Назначена е проверка заради изнесени от полицай данни за натиск

„Натиск не е оказван на никого. Що се отнася до този ресторант – да, вярно е, че съм ходил в него. Вярно е, че съм се виждал с колега, който работи по случая „Петрохан”. И причината, единствената причина е, че съм искал максимално бързо да се запозная с този случай”, обясни вътрешният министър.

По думите му „вместо да търси обективната истина по случая "Петрохан - Околчица", за нападението срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата - Прокуратурата тръгва в паническа атака срещу него като вътрешен министър”.