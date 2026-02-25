Работещи в държавните психиатрични болници са в протестна готовност. Те са недоволни от начина, по който се третира психиатричната грижа в държавните психиатрични болници. Казват, че лечебните заведения са подложени на тежки проверки, от които се търсят доказателства по предварителни констатации, но не и реалните проблеми. Споделят, че работата в много от болниците е на ръба.

„През последната седмица Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници отново обяви протестна готовност във връзка с принудата да изпълняваме функции на заведения за лишаване от свобода, каквито не сме. Съдът насочва за освидетелстване или настанява за принудително лечение хора с много опасно поведение”, заяви д-р Иван Добринов, началник на отделение в Държавната психиатрична болница – Раднево.

Положителна тенденция: Новото поколение лекари избира България пред чужбина

По думите му лечебните заведения нямат необходимата организация, нормативна уредба и достатъчно охранителен персонал. „От нас се изисква да изпълняваме функцията на надзиратели и охранители – да задържаме физически пациенти, да ги имобилизираме, когато буйстват, да ограничаваме бягствата им”, каза д-р Добринов.

В същото време различни институции и организации постоянно ги критикували, че изтезават болните. „Повод за последния ни протест беше посещението на Европейския комитет против изтезанията преди около месец. От там за пореден път се опитаха да ни наложат не особено адекватни изисквания, свързани с ограничаване употребата на медикаменти, на имобилизациите. Изискват освобождаване в двора на болницата на агресивни и буйни пациенти. А дворът е без ограда и без специализирана охрана”, допълни той.

Освен това от Комитета препоръчали закриване на едно от най-тежките психиатрични отделения – Четвърто мъжко отделение, което обгрижва пациенти с хронична шизофрения и умствена изостаналост. Към момента няма алтернатива за настаняването им, каза д-р Добринов.