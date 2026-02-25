Снимка: iStock
Какви са очакваните финансови параметри на държавата
Редовният бюджет на страната трябва да се изготви от редовното правителство, за да може да отговаря на политиките на кабинета. Това каза икономистът Васил Караиванов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Икономистът Румен Гълъбинов смята, че новият бюджет вероятно ще се входира в края на май или началото на юни и в средата на годината вероятно ще бъде одобрен. Експертът посочи, че това не е проблем, тъй като продължава да се работи със старата план-сметка. Също така влизането в еврозоната е допринесло за финансово-икономическата стабилност на България.
МС внася проекта за втория удължителен закон за бюджета
Гълъбинов подчерта, че за тази година се предвижда ръст на БВП от 3%. По думите на специалиста инвестициите се увеличават по-бавно, като се очаква тази година те да бъдат повече. Той очаква и ръст на приходите, а бюджетният дефицит трябва да остане 3%.
"Производителността ни е ниска, защото ни е малка икономиката", каза Караиванов. По негови думи държавата не изпълнява бюджета за инвестиции. Той изрази мнение, че непропорционалните увеличения на възнагражденията в публичния сектор създават дългосрочни проблеми.
Митата на САЩ
Наложените от САЩ 10-процентови мита върху Европа ще окажат влияние и върху България, но само 1-2% от българския износ ще бъде засегнат от тях, каза Караиванов. Това се дължи на факта, че страната ни изнася предимно към Европа и по-малко към САЩ.
Редактор: Цветина Петрова
