Той ще бъде в сила до приемането на нов редовен бюджет

Министерският съвет ще внесе проекта за втория удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие, който няма да бъде в сила до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. В новия удължителен бюджет ще остане предвидената индексация с размера на годишната инфлация за работещите в публичния сектор.

Клисурски: 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава

Редактор: Ивайла Маринова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking