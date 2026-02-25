Министерският съвет ще внесе проекта за втория удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие, който няма да бъде в сила до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. В новия удължителен бюджет ще остане предвидената индексация с размера на годишната инфлация за работещите в публичния сектор.

Клисурски: 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава

Редактор: Ивайла Маринова