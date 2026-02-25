Снимка: iStock
Той ще бъде в сила до приемането на нов редовен бюджет
Министерският съвет ще внесе проекта за втория удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.
По думите му основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие, който няма да бъде в сила до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. В новия удължителен бюджет ще остане предвидената индексация с размера на годишната инфлация за работещите в публичния сектор.
Редактор: Ивайла Маринова
