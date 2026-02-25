Снимка/Видео: БГНЕС
Бившият лидер на ПП е подсъдим за длъжностни престъпления в качеството си на министър-председател
Продължава делото срещу бившия лидер на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков, обвиняем за длъжностни престъпления, извършени в качеството си на министър-председател. Петков е подсъдим заради ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, извършен през март 2022 г.
Полицай, свидетел по делото срещу Кирил Петков: Арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова бяха обсъждани в МС
В края на януари Софийският градски съд разпита двама полицаи, свидетели по делото срещу Петков. Той е обвинен за това, че е превишил властта си и е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“, както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона.
В края на ноември делото беше отложено, защото адвокатът на Петков - Ина Лулчева, поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях. След това те ще бъдат приобщени към материалите по делото.Редактор: Цветина Петкова
