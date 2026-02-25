Снимка: Пресцентър на омбудсмана
Според Велислава Делчева при сегашните условия се създава риск част от гражданите да не могат да гласуват самостоятелно
Омбудсманът Велислава Делчева призова да се предприемат действия за гарантиране на реален достъп до изборния процес за хората с увреждания преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. В писмо до служебния премиер Андрей Гюров и председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова Делчева предупреждава, че все още не са осигурени всички условия гражданите в уязвимо положение да упражнят пълноценно правото си на глас.
„На всеки един гражданин трябва да бъде осигурена възможност да даде гласа си в изборния ден и да упражни конституционното си право. Още повече - според Изборния кодекс гласуването е задължително и представлява изпълнение на гражданския дълг на избирателя“, категорична е Делчева.
Омбудсманът посочва редица конкретни проблеми, които затрудняват хората с увреждания. Сред тях са липсата на жестов превод при възникване на затруднения с машинното гласуване, отсъствието на светлинен сигнал при отпечатване на контролната разписка, както и липсата на информация в Брайл и аудио формат в изборните секции. По думите ѝ това създава риск част от гражданите да не могат да гласуват самостоятелно или при гарантирана тайна на вота.
В тази връзка Делчева предлага Централната избирателна комисия да разработи стандарт за „достъпна изборна секция“. Сред препоръките са осигуряване на Брайлови шаблони със списък на кандидатите, аудиоплеъри в секциите, онлайн достъп до жестов преводач в изборния ден и създаване на безплатна телефонна линия за информация.
Омбудсманът настоява и за създаване на механизми, които да позволят на граждани под карантина или изолация да упражнят правото си на глас.
В писмото си Делчева припомня и препоръките на Комитета по правата на хората с увреждания към ООН, според които България трябва да гарантира лесен достъп до изборните секции и на информацията за изборния процес, включително чрез предоставяне на материали в достъпни формати и осигуряване на необходимите технически и финансови ресурси.Редактор: Ралица Атанасова
