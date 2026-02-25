Омбудсманът Велислава Делчева призова да се предприемат действия за гарантиране на реален достъп до изборния процес за хората с увреждания преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. В писмо до служебния премиер Андрей Гюров и председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова Делчева предупреждава, че все още не са осигурени всички условия гражданите в уязвимо положение да упражнят пълноценно правото си на глас.

„На всеки един гражданин трябва да бъде осигурена възможност да даде гласа си в изборния ден и да упражни конституционното си право. Още повече - според Изборния кодекс гласуването е задължително и представлява изпълнение на гражданския дълг на избирателя“, категорична е Делчева.

Омбудсманът посочва редица конкретни проблеми, които затрудняват хората с увреждания. Сред тях са липсата на жестов превод при възникване на затруднения с машинното гласуване, отсъствието на светлинен сигнал при отпечатване на контролната разписка, както и липсата на информация в Брайл и аудио формат в изборните секции. По думите ѝ това създава риск част от гражданите да не могат да гласуват самостоятелно или при гарантирана тайна на вота.

В тази връзка Делчева предлага Централната избирателна комисия да разработи стандарт за „достъпна изборна секция“. Сред препоръките са осигуряване на Брайлови шаблони със списък на кандидатите, аудиоплеъри в секциите, онлайн достъп до жестов преводач в изборния ден и създаване на безплатна телефонна линия за информация.

Омбудсманът настоява и за създаване на механизми, които да позволят на граждани под карантина или изолация да упражнят правото си на глас.

В писмото си Делчева припомня и препоръките на Комитета по правата на хората с увреждания към ООН, според които България трябва да гарантира лесен достъп до изборните секции и на информацията за изборния процес, включително чрез предоставяне на материали в достъпни формати и осигуряване на необходимите технически и финансови ресурси.

