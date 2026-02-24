Предстоящият вот ще бъде сред най-скъпите досега. Сумата, обсъдена от кабинета, е около 65 милиона евро, с опция за допълнителни разходи. Финансовият министър вече посочи, че тя може да варира с десет или петнадесет милиона евро нагоре.

Най-голямото перо в бюджета обичайно е за заплащане. При секционните комисии увеличението е средно с 50 евро, а при районните – с 200 евро. Още 12 милиона евро са предвидени за МВР за охрана, а 10 милиона евро са за хартия и нови паравани.

Пламен Панайотов: Честните избори са безспорният приоритет пред служебния кабинет

За сравнение, предишният парламентарен вот през 2024 г. е струвал 116 милиона лева. Като най-скъп до момента се очертава местният вот през 2023 година.

„Когато човек участва няколко години подред, той знае нещата и става по-бързо. Има и такива, които за първи път идват и са там само за присъствие и парички. По-трудно е, когато човек идва в последния момент и не знае какво да прави – тогава всички се затрудняват”, коментира Валентина Владимирова, която от години е председател на секционна комисия. Според нея по-доброто заплащане може да накара опитни и можещи хора да продължат да участват в процеса.

По-големите възнаграждения за членовете на СИК и РИК са заради законово изискване. „Всъщност това е формула, която е вързана с минималната работна заплата. За член на секционна комисия възнаграждението е 156 евро, което е точно 1/4 от МРЗ – 620 евро”, коментира финансовият министър Георги Клисурски.

Въпреки прогнозите, че сметката може да стигне до 80 млн. евро, министърът очаква реалният разход да е по-нисък. „Реално направените разходи много често са по-ниски от планираната сметка. Така че – 50-60 милиона евро, зависи. Трябва да видим, но ще е там някъде, около 60 милиона евро”, допълни Клисурски.

Според експерти използването на две технологии е това, което оскъпява процеса. „Ако можеше да използваме само машини и да не използваме хартии, да не принтираме бюлетини и да не ги разнасяме, което също струва пари. Или ако се бяхме обединили само около хартията, можеше да продадем машините на държава, която би искала да ги ползва. Това би имало смисъл”, коментира икономистът Адриан Николов.

Бонусите за членовете на СИК и РИК са практика, която е давала резултати и в миналото. „Ние на предходни избори сме давали допълнително стимул на онези членове на СИК, които участват активно в обучения на РИК. Защото иначе голяма част от тези членове директно отиват деня преди изборите или в самия изборен ден, или ги сменят”, посочи Александър Андреев, бивш председател на ЦИК.

На предстоящите избори се очаква да бъде забранена смяната на членове на СИК в последния момент.