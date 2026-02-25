През 2025 г. в България са продадени над 12 500 тона имитиращи продукти, сочат данните на Министерството на земеделието и храните. За сравнение, през 2024 г. количеството е било близо 13 000 тона, а през 2023 г. - 12 900 тона. Темата и рисковете за потребителите коментира микробиологът д-р Сергей Иванов от Сдружение „Активни потребители” в ефира на NOVA NEWS.

„Това показва, че има някаква ниша от потребители, които пазаруват подобни боклуци. Позволете ми да се усъмня в реалността на тези данни, защото в България точно за имитиращите продукти има черен пазар. Така че най-вероятно тези количества са по-големи”, заяви д-р Иванов.

Според него потребителите често не осъзнават, че консумират такива продукти, тъй като те се влагат основно в заведенията за обществено хранене. „Те се консумират обикновено през заведения за обществено хранене, в хотели, в детски градини, в училища. Повечето хора, които ги употребяват, не знаят, че ядат това нещо”, поясни той.

Микробиологът подчерта, че основният проблем е свързан със здравословните рискове при редовна консумация. „Рисковете са един път за сърдечно-съдовата система и на второ място - онкологията. Това са доказани рискове и затова съществува забрана за влагане на подобни хидрогенирани мазнини в млечни продукти”, коментира д-р Иванов.

По отношение на цената на качественото сирене експертът посочи, че потребителите трябва да бъдат бдителни при ниски цени на пазара. „Ако си купите сирене за 10 или 12 лева, трябва със сигурност да знаете, че това не е сирене. При сега съществуващите цени килограмът трябва да е минимум около 15 лева”, заяви той.

Д-р Иванов отбеляза още, че в Европейския съюз категорията „имитиращи продукти” вече не съществува. „В Европейския съюз вече повече от три години производството на подобни храни е забранено. Българската наредба е на повече от 10 години. Тази категория храни – имитация на млечни продукти, е забранена и не бива да ги купуваме”, заключи той.

По думите му правилата за отделни щандове и ясно обозначаване в магазините и менютата на заведенията масово не се спазват. „Аз не съм виждал отделни щандове за имитиращи продукти от много време в магазините, което показва, че това не се спазва”, допълни микробиологът.

Редактор: Мария Барабашка