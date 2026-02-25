Снимка: Стопкадър
-
Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България
-
„Историите на Мария Йотова”: Четири години война през очите на три украински жени
-
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
-
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
-
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
-
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
-
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
Киберекспертът не изключи и теоретичния риск от хибридни атаки срещу енергийната система
Новите жалби за високи сметки за електроенергия поставят въпроси за надеждността на системата за отчитане. Според киберексперта Християн Даскалов проблемът може да не е само технически, а и в начина, по който е организиран процесът. В ефира на NOVA NEWS той обясни, че системна грешка може да съществува и в начина, по който е уреден процесът по отчитане, особено когато едно и също дружество едновременно доставя и отчита електроенергията. По думите му това намалява доверието и поражда възможност за спекулации и съмнения.
Според Даскалов в много европейски държави гражданите имат директен достъп до данните за своето потребление, докато в България това е затруднено. Той посочи, че всеки може да влезе в системата и да провери хронологията на своето потребление, но у нас тази възможност не е внедрена на практика.
Сметките за ток през февруари: Трите енергодружества отчитат нов ръст
Експертът уточни, че масовото използване на стари електромери също ограничава възможностите за автоматичен контрол. "Смартметрите са по-рядко срещани, а по-голямата част са от старото поколение, което изисква ръчно отчитане и създава предпоставки за грешки или съмнения", посочи Даскалов. Той допълни, че при критичната инфраструктура не става дума за обикновени гличове, а при съмнения трябва да се говори за възможен киберинцидент, който да бъде проверен от компетентните институции.
Киберекспертът не изключи и теоретичния риск от хибридни атаки срещу енергийната система, но подчерта, че това може да се установи само чрез официална проверка.
По-високи сметки за ток: Софтуерен проблем или по-голямо потребление
„Законотворците трябва да внедрят технологичните възможности и да отворят данните, за да се повиши доверието в системата“, категоричен е той. Даскалов допълни, че гражданите също могат да следят своето потребление чрез специални устройства и да настояват институциите да проверяват своевременно евентуални киберинциденти.
Цялото интервю вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни