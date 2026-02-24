Възможно е, но е много малко вероятно бъг в системата да е причина за високите сметки за ток тази зима. Това каза в ефира на предаването „Здравей, България” Валентин Колев, председател на УС на Българската браншова камара на енергетиците.

Той обясни как функционира системата и допълни, че КЕВР трябва да поиска информация от разпределителните дружества дали имат драстични изменения в технологичните разходи.

Софтуерен глич ли е причината за високите сметки за ток?

„Потреблението през януари беше 8100 мегавата - много по-голямо в сравнение с миналата зима. По-сериозно е било само през зимата на 1988-1989 г.", обясни експертът. Според него отклонения в сметките може и да има на места, но те не са толкова много.

Как харчат климатиците?

Колев обясни, че консумацията на един инверторен климатик с мощност 24 000 BTU при 0 градуса е 800 вата, а при минус 4 - минус 5 градуса става 1600. При минус 10 градуса пък достига максимума.

Валентин Колев каза, че през януари е имало между 7 и 10 дни с постоянни отрицателни температури, докато през декември те са били едва два.

