Софтуерен глич на билинг системата може да бъде евентуалната причина за високите сметки за ток. Тази информация дойде от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков. Той посочи, че всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура. Темата за софтурния глинч коментираха киберекспертът Християн Даскалов и енергийният експерт от ЦИД Цветомир Николов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Компенсации след сметките за тока: Обезщетения за домакинствата, но след проверка на жалба

Даскалов посочи, че информацията е, че това е бъг в системите за фактуриране, а не в самите електромери. По негови думи вариант да има подобен бъг в различни системи на няколко разпределителни дружества е минимален, но не е изключен. При съмнения министърът на енергетиката трябва да подаде сигнал към Съвета за киберсигурност към МС, а координаторът му следва да направи анализ, посочи Даскалов. И допълни, че такъв анализ трябва да се извърши и от ДАНС, защото агенцията изпълнява политиките за защита от киберинциденти в критични за националната сигурност сектори.

Николов също смята, че възможността високите сметки да се дължат на глич е минимална. Той посочи, че немалък процент от подадените жалби са основателни и трябва да последва проверка. Експертът подчерта, че е важно да се отчете дали хората са потребявали повече ток през въпросния период.

