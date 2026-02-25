Пловдивската полиция предотврати два опита за пускане в обращение на фалшиви евробанкноти в Пловдив и Първомай, съобщи кореспондетът на БТА в Пловдив Ирина Шопова. Случаите са от 22 и 24 февруари и са свързани с банкноти от по 20 и 50 евро.

В Пловдив фалшива 20-еврова банкнота била засечена в голяма търговска верига на бул. „Цариградско шосе“. При проверка станало ясно, че банкнотата е използвана от клиентка, която се разплатила с нея на касата.

Близо 85% от левовете са изтеглени от обращение

Подобен случай е регистриран и в Първомай, където мъж се опитал да внесе фалшива банкнота от 50 евро в офис на лицензирана платежна услуга.

И при двата случая банкнотите са иззети и предадени за експертиза. По случаите са образувани досъдебни производства за престъпление, които се наблюдават от Окръжна прокуратура - Пловдив.

Редактор: Ралица Атанасова