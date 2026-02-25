Значителна е разликата между пенсиите на мъжете и жените в Европейския съюз за 2024 г. В България жените на възраст 65 и повече години получават средно с 19,5% по-ниска пенсия от мъжете. Това показват последните данни на Евростат.

Страната ни се нарежда в средата на класацията сред държавите членки, като разликата е по-ниска от средната за ЕС, която достига 24,5% в полза на мъжете. Най-големи различия са отчетени в Малта (40,3%), Нидерландия (36,3%) и Австрия (35,6%), докато най-малки са в Естония (5,6%), Словакия (8,4%) и Унгария (9,6%).

Разликите между половете в пенсионните доходи се обясняват с редица фактори, сред които по-ниски доходи на жените по време на трудовия им стаж, по-чести прекъсвания на кариерата и по-висок дял на заетост в по-нископлатени сектори.

