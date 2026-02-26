Отиде си Асен Шопов – един от големите рицари на българския театър, съобщиха от Съюза на артистите в България.

"На 93-годишна възраст ни напусна творец с изключителен мащаб и мъдрост – човек, който не просто създаваше театър, а го живееше с аристократично достойнство и непоколебима вяра в неговия смисъл. Асен Шопов беше символ на цяла епоха – учител по мярка, етика и професионализъм, човек, който умееше да превръща сцената в духовно пространство. Той оставя след себе си поколения артисти, вдъхновени от неговия пример, талант и човешка светлина. Благодарим за уроците, за отдадеността и за споделената обич към театъра", написаха от Съюза.

До последно „Рицарят на българския театър“ не спира да режисира – и на 90 години поставя за пореден път пиесата на Шилер „Коварство и любов“ на сцената на Народния театър. Сред многото награди за безспорния му талант са "Златен Перперикон", „Златен век“, както и „Аскеер” и „Икар” за изключителен принос в областта на българския театър. Поклонението ще се състои в събота, в столичния храм „Свети седмочисленици“.

„Този човек беше живата история на българския театър. На 90 години, когато го срещнах за първи път, той работеше с енергия на 50, 40-годишен човек. Изключителен живот, отдаден единствено и само на театъра с такава страст - онова, което получаваше публиката, беше истински вълнуващо! Ще продължим неговия живот през неговото представление - "Коварство и любов" на Шилер. Вечна памет!”, каза Веселин Мезеклиев, артист от Народния театър "Иван Вазов".

Асен Шопов е български режисьор, актьор и сценограф. Роден е в Брестовица на 16 февруари 1933 г. През 1956 г. завършва актьорско майсторство, а през 1962 г. - режисура при проф. Моис Бениеш във ВИТИЗ. През същата година дебютира на сцената на Драматичния театър в Димитровград с постановката „И утре е ден“ на Георги Джагаров.

Актьор е в Драматичен театър – Сливен и Държавен сатиричен театър. Последователно е режисьор в Драматичните театри в Димитровград, Бургас и Хасково, във Военния театър, Народния театър, Драматичния театър - Пловдив и Театър 199.

Поклон пред паметта му!

Редактор: Цветина Петкова