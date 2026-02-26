Снимка: iStock
Инцидентът е станал в четвъртък сутринта
Влак блъсна и уби човек край Пловдив. Инцидентът е станал около 6 ч. в четвъртък в междугарието на софийската жп линия в участъка между гара Тодор Каблешков и Пловдив.
Движението по линията беше временно спряно.
Предполага се, че жертвата е искала да пресече жп линията, която в този участък е високоскоростна, но не е обезопасена с предпазна ограда.Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Фокус"
