Влак блъсна и уби човек край Пловдив. Инцидентът е станал около 6 ч. в четвъртък в междугарието на софийската жп линия в участъка между гара Тодор Каблешков и Пловдив.

Движението по линията беше временно спряно.

Влак блъсна и уби 16-годишно момче във Враца

Предполага се, че жертвата е искала да пресече жп линията, която в този участък е високоскоростна, но не е обезопасена с предпазна ограда.

Редактор: Цветина Петкова