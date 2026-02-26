Депутататите отложиха гласуването на пенсионната реформа на второ четене в пленарната зала. Това стана след кратка почивка, предложена от председателя на ресорната комисия по социални въпроси от ГЕРБ Деница Сачева.

Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд.

До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента. Идеята сега е да се въведе мултифондова система - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек.

