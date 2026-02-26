Снимка: БТА
-
Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България
-
„Историите на Мария Йотова”: Четири години война през очите на три украински жени
-
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
-
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
-
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
-
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
-
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
Това стана след кратка почивка, предложена от председателя на ресорната комисия по социални въпроси
Депутататите отложиха гласуването на пенсионната реформа на второ четене в пленарната зала. Това стана след кратка почивка, предложена от председателя на ресорната комисия по социални въпроси от ГЕРБ Деница Сачева.
Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд.
До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента. Идеята сега е да се въведе мултифондова система - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек.
Пенсионната реформа влиза в пленарната зала: Какво се променя за втория стълбРедактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни