Близо 50 хиляди българи ще посетят емблематични исторически места като Шипка и Велико Търново по повод националния празник 3 март. Това показват данните за очакваните пътувания около почивните дни. Тенденциите в туризма около празника коментира проф. Румен Драганов в предаването „Твоят ден”.

По думите му интересът към Шипка е изключително голям, като организираните пътувания от градове като Русе, Варна, Пловдив и София са били изкупени още преди две седмици. Празничните дни тази година се съчетават с няколко значими събития - Тодоровден, както и традиционни празници в различни региони на страната, което допълнително стимулира вътрешния туризъм.

Около 12 хиляди души ще пътуват извън страната по това време. Според проф. Драганов обаче тези пътувания не са пряко свързани с празника, а са планирани предварително. Общо за месеца се очакват около 680 хиляди излизания на българи в чужбина.

Засилен интерес има и към балнео и спа хотелите, както и към планинските курорти, където условията за зимен туризъм са много добри. Зимният сезон протича изключително добре, отбеляза още той.

Очакват се около 320 хиляди пътувания в страната в рамките на празничните дни, което ще доведе и до по-интензивен трафик.