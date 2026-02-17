Прогнозите за предстоящите великденски празници са за над 380 хил. пътувания на българи в страната и около 90 хил. чуждестранни посетители. Интересът расте заради силно изразената православна традиция и тържествените обреди. Това заяви по NOVA NEWS директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов.

За летния сезон той очаква засилен трафик от Германия и Великобритания, въпреки оттеглянето на големи туроператори. Дигитализацията и директните онлайн резервации компенсират липсата на чартърни програми, като нискотарифните авиокомпании ще изиграят ключова роля.

"Българският туризъм през 2025 г. навлезе в устойчива фаза на развитие, без резки скокове и сътресения", каза Драганов. По думите му ръстът между 2 и 3% на годишна база е оптимален и показва стабилност на пазара.

През 2025 г. броят на туристите у нас е нараснал с 5,8% и е почти 50% по-висок ръст спрямо средния за Европа

По официални данни през 2025 г. в местата за настаняване в страната са регистрирани над 9,5 млн. туристи – ръст от 5,8% спрямо 2024 г. и 16,1% спрямо 2019 г. Общият брой на чуждестранните посетители, влезли в страната, достига 13,6 млн., което е увеличение от 2,7% спрямо предходната година. Според Драганов това потвърждава окончателното възстановяване на сектора след пандемията.

Драганов подчерта, че основното поскъпване в туризма е станало още през 2024 г., преди въвеждането на еврото. Данни от международни проучвания показват, че вечеря за двама с бутилка вино е поскъпнала с около 18% през 2025 г. спрямо 2024 г. – значително над средния световен ръст от около 3%.

В началото на 2026 г. обаче цените са се успокоили. По думите му браншът е силно чувствителен към прекомерно поскъпване, тъй като това води до празни хотели и ресторанти. Затова увеличенията се движат в рамките на 2–3%, а в много обекти цените са запазени на нивата от края на миналата година.

Според директора на Института за анализи и оценки в туризма ефектът от приемането на еврото все още не може да бъде отчетен пряко, тъй като туристическите пътувания се планират месеци по-рано. Зимните и летните почивки са били резервирани още преди края на 2025 г., включително чрез борсите и международните туристически пазари.

Министерството на туризма отчете най-успешния летен сезон след пандемията

Очакванията обаче са положителни – за 2026 г. прогнозата е броят на чуждестранните посетители да достигне около 14 млн. души. Това включва както туристи с нощувки в регистрирани обекти, така и посетители, настанени в частни квартири или при близки.

Румен Драганов открои културния туризъм като основен двигател на растежа през последните две години. Ръстовете през април–май и септември–октомври показват, че България вече не разчита само на море и ски туризъм.

