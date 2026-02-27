Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1882“ в Попово обяви отличените в поетичния конкурс „Хоризонти на любовта“. Наградени са авторите на 12 стихотворения, а ръководството на читалището благодари на всички над 60 таланти, изпратили свои творби за участие в шестото издание на националния поетичен конкурс, съобщават от екипа на културната институция.

Конкурсът традиционно се проведе анонимно и онлайн сред участници над 18-годишна възраст. Освен изпратилите индивидуално творбите си, имаше и представители на литературни клубове, сдружения, съюзи и читалища. В надпреварата се включиха общо 61 поети със 150 творби от цялата страна, посочват организаторите.

Стихотворенията бяха оценени от тричленно жури, с председател поетесата и прозаик Ивелина Радионова. За БТА Маргарита Недева, която е член на журито и библиотекар в читалищната библиотека в Попово, коментира, че комисията е впечатлена от това, че в произведенията са откроени различни изяви на любовта. Освен за романтичната любов, сред стиховете имало такива за майчината обич, а също и за метафорично назована „липова” обич. Сред изпратените творби е и цял цикъл стихотворения.

Журито присъди първа награда за стихотворението „Простих ти, дъще“ на Ваня Статева от с. Порой. Втората награда е за стихотворението „Булка на змей“ на Маргарита Петрова от Видин, а третата е заслужило стихотворението „Феникс“ на Дарина Дикова от София. Журито определи и носителите на редица специални награди, сред които награда на домакините от НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882“ в Попово. Отличени бяха автори за творческа преданост към класическия стих, към свободния стих и към поезията, вдъхновена от фолклора. Читалището присъди отличия и за различно светоусещане, и за запомнящо се участие в конкурса. Имената на всички наградени са публикувани във Facebook страницата на читалището в Попово.

Сред предметните награди са целогодишен абонамент за списание „Везни“ и книги. Осигурени са и грамоти, съобщи кореспондентът на БТА в Търговище Екатерина Христова.

Хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България.

Редактор: Станимира Шикова