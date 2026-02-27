Жителите на четири блока в столичния квартал „Мусагеница” осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си. На тях пишело, че ако колите не бъдат преместени от паркинга пред блока, това ще се случи принудително. Авторът на посланието, който остава неизвестен, уточнява, че не носи отговорност за причинени щети при преместването.

Малко по-късно хората разбират, че мястото, на което са паркирали години наред, вече се загражда от хора, които твърдят, че площта е частна собственост. Стига се до напрежение и намеса на полицията.

Жителите на столичния квартал се събраха в петък сутринта, за да изкажат своето възмущение и притеснение от това къде ще паркират автомобилите си. По техни думи паркингът зад блока също ще бъде ликвидиран, защото започва строеж. „Миналата седмица осъмнахме с това съобщение под чистачките на автомобилите си. Живея тук от 50 години и мога да кажа, че това винаги е бил свободен паркинг - обществен и безплатен”, казва Нели Петкова.

От позиция на кмета на район „Студентски” Петко Горанов става ясно, че след извършена проверка от органите за контрол по строителството при СО-район „Студентски”, е издадено предписание за спиране на дейността. „Заварените лица не разполагаха с необходимите документи за доказване на собственост или легитимно оправомощаване. Район „Студентски” информира, че въпросният терен, макар и частен, е предвиден за паркинг като част от уличната регулация. Други дейности върху него не могат да се извършват”, се казва още в позицията.

Искането на живущите в района е Общината да обособи мястото като обществен паркинг, а не като зелена територия.

Повече по темата гледайте във видеото.