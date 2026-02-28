Дует „Ритон” ще изнесе голям концерт на 18 март в НДК, който съвпада с рождения ден на Катя. Първоначално събитието беше планирано за 20 януари – рождения ден на Здравко, но се наложи отлагане заради негов здравословен проблем и претърпяна интервенция на левия крак.

Здравко коментира физическото си състояние с думите: „Не съм в топ форма, но да речем, че съм в то. Пътят ми се дава”. Изпълнителите обясниха, че заради промяната на датата част от публиката е върнала билетите си, тъй като са били в България за празниците и е трябвало да заминат, но в момента залата отново е почти пълна.

Относно дълголетието на техния съюз, Здравко заяви: „Катя е изпълнена с компромиси, обаче си помни като слон”. Той допълни, че му е трудно да иска прошка: „Не мога толкова лесно да се извинявам”. Двамата посочиха, че в личен план са пожертвали много неща заради кариерата си, но не съжаляват за избора си.

По повод предложенията да напишат биография, Катя заяви: „Много ни е рано да пишем книги. Като остареем, като завършим творческия си път, тогава”. Те споделиха идея за книга с две корици, в която да представят двете си различни версии за едни и същи събития. „Катя винаги иска да наложи, че нейният спомен е правилният, а не моят”, обясни Здравко.

След концерта в София, дуетът тръгва на турне в градовете Бургас, Пловдив, Варна, Шумен, Благоевград, Плевен, Ямбол и Русе. На сцената ще бъдат с групата „Ангелите на Ритон”, създадена през 2012 г. В програмата са включени нови песни, сред които „Нещо шантово” и „Уморих се”, като последната Здравко определи като „изповед на артиста”.

В края на разговора Здравко цитира покойния музикален редактор Петко Петков, който казвал за тях: „Ето ги бе, „Ритон”. Всичко тече, „Ритон” си остава”.

Целия разговор гледайте във видеото.