Мисля, че хората очакват точно това. Хората, които не се справят с работата си, трябва да бъдат сменени. Това заяви бившият служебен министър на здравеопазването Стойчо Кацаров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS по повод първите кадрови решения на новия служебен кабинет.

Кацаров подчерта, че одобрява действията на служебните министри.

По думите му новият служебен здравен министър Михаил Околийски няма нужда от специални предупреждения. "Няма за какво толкова да внимава. Той е политик преди всичко. Трябва да следва политиката, която беше очертана от хората на площада, насока към Европа и към правова държава", заяви Кацаров.

Според него служебното правителство е започнало добре и има обществен мандат за действия, включително кадрови.

Бившият министър на здравеопазването коментира случая с свобождаването на директорката на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева. Той отправи критика към работата на агенцията през последната година. "Агенцията работи много лошо. Има много забатачени процедури по издаване на разрешения. Хвърлиха се доста средства за реклама на трансплантации, но без никакъв резултат", посочи той.

По думите му липсват и задължителни по закон доклади, включително за асистирана репродукция и за състоянието на задължителното и доброволното здравно осигуряване. Според Кацаров няма значение дали кабинетът е служебен или редовен, когато има нарушения или лошо управление. "Оказа се, че те нямат тази информация, която по закон трябва да имат", заяви Кацаров.

Той припомни, че по време на своя мандат също е сменил директори, което е довело до съдебни дела срещу него. "Там, където не се върши работа или има корупция, промените трябва да бъдат направени. Това е съвсем нормална практика. Срещу мен дело води Костадин Ангелов. В "Александровска" болница бяха натрупани 70 милиона лева загуби. На втора инстанция съдът присъди 5 хиляди лева обезщетение в негова полза", каза той.

По думите му това са т.нар. "дела шамари", чрез които политически опоненти се опитват да окажат натиск. "Когато нямаш политически аргументи, използваш състоянието на съдебната система, за да накажеш противника за това, че е изнесъл факти", допълни той.

Кацаров заяви, че най-големите проблеми в системата на здравеопазването не са един или два. "Най-големият проблем е свръхрегулацията и свръхнамесата на държавата, свръхцентрализацията и лошото управление на средствата на Здравната каса", каза той.

По думите му средствата се разходват неефективно, а управлението на Националната здравноосигурителна каса е проблемно от години. "Ако искаме средствата за здравеопазване да се управляват ефективно, трябва да се премахне монополът на касата. Ако има конкуриращи се здравноосигурителни фондове, ефективността ще бъде много по-висока", допълни Кацаров.

Бившият слубен министър коментира още евентуалната политическа формация около президента (2017-2026 г.) Румен Радев. "Появата на Румен Радев е позитивно явление в нашата политика. Хората поискаха промяна, правова държава и по-силна европейска интеграция. Неговият проект е част от тази промяна", заяви той.

