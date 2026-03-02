Митническите служители на пункт „Капитан Андреево” откриха три пакета с кокаин на стойност 293 583,80 евро. Наркотикът е намерен при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

Случаят е от 27 февруари, когато около обяд на пункта пристигнал влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът, който е турски гражданин, представил документи за превозваната стока - хладилници и перални, пътуващи от Кралство Дания през България за Турция.

Превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка по метода „анализ на риска”, включително и с рентгенова апаратура. При прегледа били маркирани зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия било включено и митническо куче.

Снимка: Агенция "Митници"

При последвалия физически контрол на няколко места в шофьорската кабина инспекторите открили три пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен бил полеви наркотест, който реагирал на кокаин. Общото количество на открития наркотик е 3,190 кг, а стойността му по цени за нуждите на съдебната система възлиза на близо 300 000 евро.

Кокаинът, камионът и водачът с инициали М.Й. (30 г.) са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

В хода на разследването е установен и втори участник в схемата - 58-годишният турски гражданин с инициали К.А. Изяснено е, че той предал кокаина на водача на камиона на паркинг за товарни автомобили. Пратката трябвало да бъде транспортирана до Турция.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Редактор: Мария Барабашка