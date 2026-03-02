"Сигналът на Иван Христанов за заплаха за националната сигурност в областта на земеделието може да бъде само въпрос на спекулации. Това е така, тъй като се хвърли медийна бомба в условията на война. По този начин се плашат хората, без обаче да се казва нищо повече. Това е несериозно за един министър". Това каза бившият председател на Комисията по земеделие в Народното събрание Пламен Абровски в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той посочи, че служебният ресорен министър се занимава с борба с корупцията , но това по принцип е негово задължение. И допълни, че Христанов не се ангажира с въпросите на земеделието. Той също така подчерта, че администрацията е спряла да работи.

Земеделският министър назначи ново ръководство на БАБХ, представи и заместниците си

Арбовски беше категоричен, че директорът на БАБХ трябва да бъде незабавно отстранен, защото бил заличен като ветеринарен лекар.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова