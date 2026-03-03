Кметът на София Васил Терзиев назначи инж. Николай Неделков за заместник-кмет по направление „Околна среда“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столичната община. Бившият директор на Столичния инспекторат встъпва в новата си длъжност на 4 март. Раздялата с досегашния заместник-кмет Надежда Бобчева е по взаимно съгласие.

„Работата на инж. Неделков в Столичния инспекторат и по време на кризисния щаб показа професионализъм, принципност и ефективност. Затова му гласувам доверие да поеме направление „Околна среда“ в този важен момент за града“, коментира Терзиев.

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус върху управлението на отпадъците и повишаване на ефективността в сектора.

Кой е инж. Николай Неделков

Николай Неделков е инженер еколог с над десетгодишен опит в системата на Столичната община в областта на контрола и управлението на отпадъците. Започва работа в Столичния инспекторат през 2013 г. като старши инспектор, а впоследствие ръководи ключови звена, свързани с контрола на строителните отпадъци и противодействието на нерегламентираните засипвания.

В края на 2023 г. е назначен за директор на Столичния инспекторат. В тази роля инициира мащабна проверка на незаконните сметища на територията на София, при която са картографирани над 240 нерегламентирани терена. Под негово ръководство е засилен контролът върху извозването на строителни отпадъци и земни маси и са увеличени санкциите при установени нарушения.

През 2024 и 2025 г. Столичният инспекторат отчете две поредни години рекорден обем на проверки, актове и наложени санкции, с отчетлив фокус върху злоупотребите в системата за управление на отпадъците и повишена гражданска активност.

От началото на януари 2025 г. има ключова роля като координатор на кризисния щаб по сметосъбирането в София. Организира извънредни проверки, логистична координация и оперативни мерки, довели до стабилизиране на услугата в засегнатите райони и възстановяване на регулярността на сметосъбирането.

Инж. Неделков има магистърска степен по „Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие“, както и следдипломна квалификация „Управление при кризи“ от Военна академия.

Новият път на Бобчева

СО благодари на досегашния заместник-кмет Надежда Бобчева за положените усилия и работа в интерес на града.

От своя страна тя публикува във Facebook профила си, че се вълнува да обяви, че затваря страницата „Столична община” и се впуска в „ново приключение”.

Редактор: Калина Петкова