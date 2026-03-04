Най-предпочитаната дестинация за пътуване със самолет е Виена

За много българи днес е първият работен ден от тази седмица, тъй като избраха да слеят почивния 3 март с уикенда и да попътуват. Затова в „Числата на седмицата” решихме да проверим кой е най-използваният вид транспорт у нас, колко ни струва той и каква част от бюджета си отделяме, за да се придвижим от точка А до точка Б. 

Автомобилът категорично е най-предпочитаното превозно средство. 63% от пропътуваните от българите километри през миналата година са изминати с кола.

Изненадата обаче идва от транспорта, който заема второто място - въздушния. Почти една трета от пропътуваното от българите разстояние в рамките на година, е осъществено със самолет - двойно повече от останалите. И ако при автомобилите се движим под средните стойности за Европа, при самолетите, оказва се, сме на втора позиция. По-голям дял изминати километри със самолет през миналата година имат единствено хърватите.

1

Лекият автомобил пък е най-популярен в Литва. С автобуси се движат най-много в Малта, а с влакове – в Нидерландия. Именно железопътният транспорт, според Евростат, е най-неизползваният у нас – с него са изминати едва 2% от всички пропътувани километри в рамките на година. 

Колко ни струва транспортът?

Ако приемем, че средният индекс на цените на транспорта за Европейския съюз е 100, най-скъпо да се придвижват им излиза на гражданите на северните държави. Дания, Нидерландия и Финландия са първите три, като в Дания индексът е с 25 пункта над средния. Той, на практика, включва всичко - цени на превозни средства, части и ремонтни дейности по тях, гориво, транспортни услуги, билети. Най-евтин транспортът се оказва у нас, където всичко което изброихме, е с 28 пункта по-евтино, отколкото средно при останалите. 

1

Въпреки това, скъп ли ни излиза транспортът, можем да кажем, само след като проверим каква част от разходите ни отиват за него. За средностатистическия европеец транспортът представлява почти 13% от разходите. В Словения отделят най-голямо перо за това – 17%, а в Литва и Германия - съответно 15 и 14%. У нас статистиката сочи, че близо 13на сто от разходите, които правим, са именно за транспорт. 

1

На всеки 1000 души от населението на Европейския съюз, се падат по близо 580 автомобила – като това включва и личните, и обществените. Единствените, които разполагат с над 700, са италианците. В България 1000 души разполагат с 480 автомобила, а най-малко превозни средства от този тип има в Румъния и Латвия. През последните 10 години, на територията на цялата общност, се регистрират все по-малко дизелови коли, за сметка на електрически, като през последната година броят на новорегистрираните от двата вида е почти изравнен. 

1

През изминалата година най-голямото ни летище - „Васил Левски”, е обслужило рекорден брой пътници – близо 8 милиона и половина. Това е двойно по-голям пътникопоток в сравнение с този отпреди 10 години. През последните 15 той се увеличава всяка година, като изключение прави само периодът на COVID пандемията, когато пада дори под 3 милиона.

Най-натоварените летища от Европейския съюз пък са в Париж, Амстердам и Мадрид. Първото обслужва по 10 пъти повече пътници на година, отколкото летището в София. 

1

Нито една от току-що изброените дестинации обаче, не попада в топ 5 на тези, за които излитат най-много самолети от България и превозват най-много пътници. Първа е Виена. През последната отчетена от Евростат година над 200 хиляди души са излетели от София натам. Почти още толкова са и потеглилите към Франкфурт. Следват летищата "Лондон Станстед", италианското "Бергамо" и още едно от лондонските летища – "Лутън". Всички те са били дестинация за по около 150-160 хиляди души. Почти до всички тях полетите от София са ежедневни, а до някои има и по повече от един на ден.

1

