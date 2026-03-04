Кризите от последните години – пандемията от COVID-19, войната в Украйна и ескалацията в Близкия изток – показаха колко уязвим е туристическият сектор. Това заяви председателят на Национален борд по туризъм Поли Карастоянова в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите ѝ всяка мащабна криза първо се отразява върху туризма. В същото време обаче секторът е доказал, че не е просто бизнес, а дейност с отношение към хората. По време на пандемията хотелиери са се грижили за блокирани туристи, а след началото на войната в Украйна са осигурили подслон на хиляди бежанци. „Хотелиерите отварят не само хотелите си, но и сърцата си. Няма друга индустрия, която да предоставя услуги без заплащане или с отложено плащане в името на солидарността“, отбеляза Карастоянова.

Тя посочи, че и в настоящата ситуация с напрежението в Близкия изток се наблюдава добра координация между институциите и бизнеса. Според нея "България Еър", "Гъливер", както и правителственият самолет работят в синхрон за връщането на българските граждани, а Кризисният щаб функционира ефективно.

Карастоянова напомни, че законодателството гарантира защита на туристите, пътуващи с туроператор. При форсмажорни обстоятелства те имат право на до три безплатни нощувки, които се поемат и гарантират от компанията. По думите ѝ българските туроператори в Близкия изток оказват пълна подкрепа на своите клиенти.

Карастоянова отбеляза, че основните затруднения в момента са свързани с липсата на свободни самолети и несигурността на въздушните трасета от Персийския залив към Малдивите и района на Индийския океан. Затова блокираните български граждани следва да търсят съдействие най-напред от авиокомпаниите, с които са пътували, тъй като в много случаи те не са български. „Преди всичко трябва да се погрижим за българите, които се намират в зоните на военни действия“, подчерта Поли Карастоянова.

Редактор: Дарина Методиева