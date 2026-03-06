Израелски туристи масово отменят почивките си в българските зимни курорти заради ескалацията на конфликта в Близкия изток и ограниченията при пътуване. Хотели в Банско вече отчитат сериозен спад в резервациите.

Според представители на туристическия бизнес отливът се усеща отчетливо именно в периода, когато традиционно пристигат най-много гости от Израел. „Голяма част от туристите през март са именно от израелския пазар. Последните събития няма как да не се отразят на туризма навсякъде, не само в Банско. Имаме анулации, но и нови резервации от различни пазари”, посочва Иванка Банкова, която е управител на хотел в курорта.

Тя уточнява, че отменените резервации засягат основно близките дати. „В тези дни наистина предимно се отказват резервации. Интересното е, че за по-бъдещ период все още не се анулира толкова масово. Вероятно туристите очакват развитие по отношение на полетите и се надяват ситуацията да се нормализира”, добавя Банкова.

По думите ѝ в хотела ѝ има израелски туристи, които заради отменени полети са принудени да удължат престоя си и да изчакват възможност за евакуационни или алтернативни полети. „Те удължават почивката си, променят местоположението си и търсят други варианти за пътуване. Не показват видимо притеснение, но със сигурност изчакват какво ще се случи и какви решения ще бъдат взети”, обяснява тя.

Отсъствието на израелските туристи се очаква да се отрази негативно на бизнеса в Банско, особено в ключовия зимен сезон. Представителите на хотелиерския сектор се надяват част от загубите да бъдат компенсирани чрез привличане на туристи от други близки пазари - Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния, както и от вътрешния.

