В следващите 10 дни ще усетим наближаващата пролет. Обстановката у нас ще е сравнително устойчива, благодарение на антициклон с много слънце, без валежи и с дневни температури през повечето време в интервала 10-15 градуса.

От петък до неделя ще е преобладаващо слънчево, с временни увеличения на облачността. Сутринта в някои ниски райони видимостта за кратко ще е понижена. Локални изолирани превалявания се очакват в петък следобед, но само в Източна България.

Температурите в последните три дни на седмицата - сутринта в петък - около и малко над нулата, а през почивните дни - около и малко под нулата. Следобедите - в петък и събота градусите ще са от 10 до 15, в неделя - между 8 и 13.

НИМХ: Тазгодишната зима е най-валежната след 2021 г.

Втората пълна седмица на март ще запази усещането за ранна пролет. Сутрините ще са с условия за кратки мъгли и с температури около и под нулата. Следобедите - преобладаващо слънчеви с температури най-често между 10 и 15 градуса.

По-съществена облачност ще има на 9 март, но вероятността за валежи ще е минимална. Този ден ще е и малко по-хладен - с дневни показания на термометъра от 7 до 12 градуса.

Следващата валежна обстановка според предварителните прогнози се очертава в периода 16-18 март. На този етап метеорологичните модели обещават валежи от дъжд в ниската част на страната и сняг по планините.