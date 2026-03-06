На прага на нови избори, без редовен бюджет и при нарастващо обществено недоволство Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) обяви серия от протестни действия в страната. В предаването „Пресечна точка“ вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов съобщи, че от понеделник работещи в няколко сектора излизат на протест с искане за увеличение на възнагражденията.

По думите му демонстрациите ще започнат от работещите в „Български пощи“. „В понеделник сутрин пощенските станции в цялата страна няма да отворят“, предупреди Капитанов. След това са предвидени протестни действия на служители в градския транспорт във Варна и Русе, както и блокада на прохода „Хаинбоаз“ от работещи в Агенция “Пътна инфраструктура”. Засега демонстрации на служители на столичния градски транспорт няма да има. По думите на Капитанов синдикатът е поканил на среща кметът на София, финансовия министър и служебния премиер.

„Български пощи” - на протест в деня, в който започва изплащането на пенсиите

Капитанов обясни, че напрежението се е натрупало, защото част от държавните служители не са получили дори минимално увеличение на заплатите. „Тези сектори останаха без увеличение на работните заплати, защото се финансират чрез субсидии. Затова настояваме поне за 5%, които вече бяха дадени на други работещи в обществения сектор“, каза той.

По думите му необходимите средства не са големи - около 2,4 млн. лева за пощите и малко над 8 млн. лева за столичния градски транспорт. „Ние не правим протест срещу някого. Правим го, за да насочим вниманието на Народното събрание и то да даде тези пари на хората, които ги заслужават“, подчерта Капитанов.

Синдикатът вече е отправил покана за среща с премиера, финансовия министър и кмета на София. Вицепрезидентът на КНСБ заяви, че ако исканията бъдат изпълнени, протестните действия може да бъдат прекратени.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова