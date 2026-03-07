Почивните дни ще са преобладаващо слънчеви. И в събота, и в неделя призори ще има условия за кратки интервали с понижена видимост в ниската част на страната. Около и след обяд – слънчево с временни увеличения на облачността, по-съществени в неделя, когато в Югозападна България ще има незначителни локални превалявания. Температурите в ранните часове ще са около и малко под нулата, в топлата част на денонощието – между 10 и 15-16 градуса в събота и от 8 до 13 в неделя.



В понеделник облачността ще остане променлива с тенденция да се разкъсва и намалява. След това, до края на предстоящата седмица смущения не се очакват. Обстановката ще е устойчива с условия за мъгли сутрин с много слънчеви часове и с локални временни заоблачавания. Температурите ще са без особени колебания – сутрините около и малко под нулата, тук-там с предпоставки за слана, следобедите – най-често между 8 и 13 градуса, в някои от дните до 16-17 в обичайно топлите точки на страната.

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет



На този етап ранните прогнози допускат промяна в атмосферната циркулация непосредствено преди началото на астрономическата пролет, което тази година е на 20 март. Ако този сценарий се развие, ще има период с повече облаци, валежи от дъжд и сняг и осезаемо застудяване.