Бившият регионален министър Иван Иванов коментира договорите, които е сключило Министерството на регионалното развитие и благоустройство по време на неговия мандат. Той отговори на няколко въпроса по тази тема в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS

♦ По отношение на договорите за пътно строителство и анексите към тях и дали е вярно, че има индексация от 50% той представи своя заповед, в която е разписано на какво има право Агенция „Пътна инфраструктура” и всички второстепенни разпоредители в рамките на МРРБ. „Тази заповед беше продиктувана от натиск и обаждания от различни политически субекти – защо се създават условия за натоварване на бъдещо правителство с разходи, които не са заложени в държавния бюджет. Аз се съобразих с тези виждания и издадох тази заповед, защото наистина не е редно в края на мандата на един кабинет да се създават определени ангажименти към бюджет, който още не е приет. Такива индексации не са правени. Нека първо се направи проверка, да се излезе с информация, защото това са думи, които се говорят от политически субекти. Ние не сме чули официални данни от МРРБ, че има подобно нещо”, каза Иванов.

Той обясни, че като е започнал работа като министър управителят на АПИ Йордан Вълчев и на Вик Холдинга Лозко Лозев са били представители на „Продължаваме промяната” и наследени от предходен кабинет. „Те твърде вероятно са имали през цялото време представа какво се случва в тези две структури”, каза Иванов. И допълни, че АПИ са работели в рамките на управленската програма на властта.

Той беше категоричен, че няма индексация на цени. Ако някой е нарушил тази заповед, може да се направи одит, допълни още той. И посочи, че Сметната палата е правила проверка и първоначалните резултати сочат, че финансовата дисциплина в АПИ и МРРБ се спазват.

На въпроса дали има изрично условие индексирането да се прави само, ако има постъпили средства, които да гарантират изплащането на повишението на индексацията Иванов отговори: „Не. АПИ работи на следния принцип – агенцията възлага дейности, голяма част от тях, сключени по договор, може да не се изпълнят, ако няма финансиране”.

Иванов каза, че когато е започнал работа, задълженията на Агенцията са били над 2 млрд. лв. за неразплатени дейности от минали периоди. „Ние успяхме до голяма степен да наваксаме това – ремонтирахме нови пътища, пуснахме два участъка от магистрала, започна строителство на нови участъци от магистрали, на участъка в Креснеското дефиле и други”, обясни още той.

⇒ Иванов беше категоричен, че настоящият кабинет не е направил нищо, за да може да разплаща на общините. "Всички разплащания, които текат в момента през ББР, са приети от предишния кабинет, а плащанията са разписани от мен. На 27 януари 2025 г. в ББР сме внесли за плащане 108 млн. евро за 66 общини. На 11 февруари сме – плащане за 140 общини на стойност 121 млн. евро, на 17 февруари – 58 млн. евро за 84 общини. Плащат се тези средства, с моя подпис. Тревожно е, че в новия вариант за удължителния бюджет такива плащания не фигурират, не са предприети никакви действия, за да може общините да получават своите средства за проектите”, беше категоричен той.

♦ По отношение на договора за мантинели на стойност 490 млн.евро и решенията, които са излезли на 18 февруари Иванов каза: „АПИ има своята самостоятелност. Решенията се взимат от Управителния съвет и комисиите, които работят по търговете. За да пуснат тази процедура, тя е минала на контрол през Агенцията за обществени поръчки и е била одобрена като законосъобразна. Как и кога отварят процедурите - това е тяхно решение”. И допълни, че тези средства са за 10-годишен период. Също така поясни, че процедурата не е завършена със сключване на договора и може да бъде спряна от служебния кабинет. Той беше категоричен, че не се е намесвал в това с кои фирми да се работи.

♦ По договора за ремонт на пътища на стойност 1,1 млрд. евро, където е имало неотворени оферти, Иванов каза, че АПИ се е забавила. „Не съм поискал от АПИ да ги спира, защото дълго време пътища не могат да бъдат реабилитирани поради липса на изпълнител и ще бъде трудно. Този търг също не е приключил, служебният кабинет може да нареди на АПИ процедурата да бъде спряна. Но това ще постави под въпрос поддръжката на пътищата”, коментира още той.

Цената на водата

По отношение на скока на цената на водата той беше категоричен, че кабинетът „Желязков” не е поставил „бомба”. "Това е решение на КЕВР, което е като опция – ВиК дружествата може да се възползват, но може и да не го направят. Тогава призовах ВиК дружествата да не се повишава цената и те се съобразиха”, каза той. „Решението за увеличение на цените е на кабинета, защото чухме Андрей Гюров как казва, че цените ще се вдигнат въпреки всичко. Така че ръководството на „Български ВиК Холдинг” няма никаква вина за тази ситуация”, допълни още той.

Оставката на Ангелина Бонева

"Трудно мога да си обясня оставката на служебен министър регионален Ангелина Бонева, тя показваше, че иска да продължи работата на предходния кабинет. Ние наваксахме 4 годишно забавяне в структурните проекти, а тя оцени работата. Видях амбиция да се занимава с всички тези дела – инфраструктура, европейски проекти и други. Нейният ход за мен беше изненада", заяви бившият служебен министър.

Той посочи, че цялото правителство е тръгнало с фалстарт и е продължило със скандали. По негови думи ПП-ДБ се държат като ментор на кабинета „Гюров” и влияят на управлението.

БСП и изборите

Иванов коментира и листите на БСП. „Не влизам в листите на БСП за изборите. Причината не е, че гласувах срещу ветото на Илияна Йотова върху Изборния кодекс. А защото заявих своето желание да се оттегля, още преди Крум Зарков да бъде избран за председател на партията. Причините са лични”, каза Иванов.

За включването на Татяна Дончева той каза, че не може да коментира, отговор може да даде Зарков.

