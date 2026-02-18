„За една година управление успяхме да рестартираме едни от най-важните инфраструктурни проекти. Посланието ми към бъдещите кабинети е да не ги оставят на заден план, защото всеки българин ги очаква“. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов, който отчете свършената работа от екипа на МРРБ в рамките на мандата.

Сред инфраструктурните обекти той открои пускането в експлоатация на участъка от автомагистрала „Хемус“ между п. в. „Боаза“ и връзката с пътя Луковит-Угърчин, на последния участък от автомагистрала „Европа“, модернизацията на 13,4 км от пътя Мездра – Лютидол и на 33 километра от пътя Ботевград – Ребърково. Министърът подчерта и започнатия обходен път на град Кресна – част от магистрала „Струма“, издадените разрешения за строеж за участъци 4, 5 и 9 от магистрала „Хемус“ и за целия Югоизточен обход на Пловдив. Подготвят се документи за издаване на нови 4 разрешения за строеж – за участъци 6, 7 и 8 на АМ „Хемус“ и за кръговото кръстовище на пътя Силистра-Шумен, стана ясно от думите на министъра.

Отчетът на Иванов също показва, че близо 147 километра републиканска пътна мрежа е рехабилитирана или е новопостроена със средства по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ

По Инвестиционната програма за общински проекти са подписани 2409 споразумения. Разплатени са почти 384 млн. евро от МРРБ и още 130,5 млн. евро от Българска банка за развитие.

"Постижение за екипа на министерството е, че успя да спаси процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по Плана за възстановяване и устойчивост", отчете регионалният министър. В нея участват общо 1039 сгради на обща стойност 659 милиона евро с живеещи в тях близо 49 хиляди домакинства или 150 хиляди граждани. Сред многото дейности, изпълнени през годината, е и готовият Национален план за саниране на жилищните и нежилищни сгради в Република България, който предвижда поетапно преобразуване на националния сграден фонд в сгради с нулеви емисии до 2050 г.

Финализирана е единната информационна система на етажната собственост. Предстои да бъде обнародвана Наредбата за прилагането ѝ.

В напреднала степен на готовност е и Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - Втора национална програма, за която осигуреното финансиране е 2,5 млрд. лв. до 2029 г. Реалното ѝ изпълнение се очаква да стартира след приемане на държавен бюджет за 2026 г.

По проекти, изпълнявани по Националния план за възстановяване и устойчивост, са платени общо над 106,4 млн. евро за енергийно обновяване на публичен сграден фонд, сгради за административно обслужване, култура и спорт, производство, търговия и услуги.

"Свършена е много работа и по европейските програми, които МРРБ изпълнява", подчерта Иванов, а именно: по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. са сключени 560 договора за общо 1,6 млрд. евро; по програмите за териториално сътрудничество средствата са договорени вече в голяма степен.

Министърът в оствка даде висока оценка за работата на Агенция „Пътна инфраструктура“, като похвали екипа, че тази зима са си свършили „перфектно работата“ по почистване на републиканската пътна мрежа от снега. Той изрично подчерта, че не са подписвани анекси за индексиране на цените към договорите за строителство на големите инфраструктурни обекти, защото самият той е забранил на АПИ. Причината – „това е ангажимент за държавния бюджет и бъдещите управляващи трябва да преценят дали да го направят.“

В края на отчета днес стана ясно и че Иван Иванов е поискал за втори път оставката на управителя на ВиК - Шумен, поради съмнения за саботаж в работата на дружеството и липса на доверие от гражданите.

